Злоумышленники украли рули из машин каршеринга на 315 тыс рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Злоумышленники совершили серию краж рулевых колес из машин каршеринга. Об этом пишет сайт "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Известно, что преступники действовали в городском округе Котельники и Дзержинске.

"Двое злоумышленников через мобильное приложение, оформленное на чужой аккаунт, вскрывали автомобили каршеринга <...> и похищали рулевые колеса с подушками безопасности водителей", – рассказали в ведомстве.

По данным полицейских, подозреваемые смогли снять рули с 7 машин. Общая сумма ущерба составила 315 тысяч рублей. По фактам случившегося было открыто уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".

Позднее в результате мониторинга Сети полицейские обнаружили подозрительные объявления о продаже рулевых колес с подушками безопасности по заниженной цене.

"После этого оперативники договорились о встрече с продавцом автозапчастей в поселке Коммунарка. Удостоверившись в том, что товар ранее был похищен, правоохранители задержали мужчину", – пояснили в МВД.

При обыске автомобиля задержанного полицейские нашли два рулевых колеса, а также четыре подушки безопасности. Кроме того, были обнаружены инструменты, используемые злоумышленником для краж.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают местонахождение второго фигуранта", – добавили в пресс-службе.

Ранее подозреваемого в серии краж автомобильных зеркал задержали в Москве. Им оказался 39-летний житель столицы.