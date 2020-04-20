Злоумышленники украли рули из машин каршеринга на 315 тыс рублей

07:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Злоумышленники совершили серию краж рулевых колес из машин каршеринга. Об этом пишет сайт "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
Известно, что преступники действовали в городском округе Котельники и Дзержинске.
"Двое злоумышленников через мобильное приложение, оформленное на чужой аккаунт, вскрывали автомобили каршеринга <...> и похищали рулевые колеса с подушками безопасности водителей", – рассказали в ведомстве.
По данным полицейских, подозреваемые смогли снять рули с 7 машин. Общая сумма ущерба составила 315 тысяч рублей. По фактам случившегося было открыто уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".
Позднее в результате мониторинга Сети полицейские обнаружили подозрительные объявления о продаже рулевых колес с подушками безопасности по заниженной цене.
"После этого оперативники договорились о встрече с продавцом автозапчастей в поселке Коммунарка. Удостоверившись в том, что товар ранее был похищен, правоохранители задержали мужчину", – пояснили в МВД.
При обыске автомобиля задержанного полицейские нашли два рулевых колеса, а также четыре подушки безопасности. Кроме того, были обнаружены инструменты, используемые злоумышленником для краж.
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают местонахождение второго фигуранта", – добавили в пресс-службе.
Ранее подозреваемого в серии краж автомобильных зеркал задержали в Москве. Им оказался 39-летний житель столицы.
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