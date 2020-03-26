Неизвестный украл велосипед у доставщика еды в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный украл велосипед у доставщика еды в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что у уроженца Кыргызстана украли велосипед у ресторана на Ладожской улице, куда он приехал за едой для доставки клиенту.

"Возле ресторана заявитель оставил велосипед, пристегнул его металлическим тросом к скамейке. Выйдя из кафе, он обнаружил, что велосипед отсутствует", – сказал собеседник.

Он добавил, что общий материальный ущерб составил 12 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее курьер в столице похитил из цветочного магазина вазу стоимостью 25 тысяч рублей. Кража совершена из салона цветов, расположенного на улице Большой Никитской. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.