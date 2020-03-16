Из химчистки в Москве украли шубы почти на 2 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четыре шубы на 1,95 миллиона рублей украли из химчистки на севере столицы, сообщает ТАСС.

Ограбление совершили в химчистке, расположенной на Коптевской улице, доме 69, корпусе 1. Неизвестный похитил две шубы из меха норки, одну шубу из меха соболя и один полушубок из меха рыси.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее в Таганском районе неизвестные похитили 216 пожарных гидрантов. Они были украдены из подъездов домов 6 и 7 на улице Библиотечной. По данному факту проводится проверка.

До этого на Петровке похитили вывеску у дополнительного офиса "Райффайзенбанка". Ущерб составил около 184 тысяч рублей. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.