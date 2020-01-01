Банковскую вывеску за 180 тысяч рублей украли в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вывеска одного из банков похищена в центре столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в МВД по городу.

Инцидент произошел 25 декабря на улице Петровка, дом 27 у дополнительного офиса "Райффайзенбанка".

Отмечается, что неизвестный похитил вывеску в виде металлических букв и логотипа кредитной организации.

Ущерб составил около 184 тысяч рублей. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в центре столицы у мужчины после драки с уличными музыкантами похитили телефон и сняли деньги со счета.