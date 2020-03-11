Лжеменеджер сайта по продаже билетов в кино похитил у москвича 100 тыс рублей

Фото: depositphotos/AlexBrylov

Лжеменеджер сайта под предлогом возврата денег за бронь в кино похитил у москвича почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Днем 10 марта в полицию поступило обращение от мужчины 1978 года рождения о краже денежных средств с карты. По словам потерпевшего, неизвестный мужчина, представившись менеджером одного из сайтов по продаже билетов в кино, под предлогом возврата денежных средств за бронирование билетов похитил с карты 97,8 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.

Ранее сообщалось, что гражданка Малайзии лишилась в центре Москвы кошелька, в котором находилось в общей сложности 400 тысяч рублей. В кошельке находились 1 тысяча сингапурских долларов, 2,5 тысячи малайзийских ринггит, а также 3,3 тысячи долларов США, 300 евро, 40 тысяч рублей и ручка Swarovski.

В феврале в Московской области задержали подозреваемого в краже 250 тысяч рублей у пенсионерки. Воспользовавшись доверчивостью пожилого человека, 24-летний житель Балашихи выманил деньги за набор ножей, постельное белье и средства личной гигиены. Помимо этого, мужчина украл кошелек женщины.

