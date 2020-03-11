Туристка в Москве сообщила о пропаже кошелька с валютой на 400 тысяч рублей

19:09
Фото: depositphotos/Tiko0305
Гражданка Малайзии лишилась в центре Москвы кошелька, в котором находилось в общей сложности 400 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".
В полиции 43-летняя женщина рассказала, что гуляла с друзьями по городу. Когда зашла в торговый дом "ГУМ", то обнаружила, что из ее рюкзака пропал кошелек Louis Vuitton.
В кошельке находились 1 тысяча сингапурских долларов, 2,5 тысячи малайзийских ринггит, а также 3,3 тысячи долларов США, 300 евро, 40 тысяч рублей и ручка Swarovski.
Женщина считает, что потеряла кошелек во время прогулки. Она пояснила, что 12 марта улетает домой и в Россию не вернется, а в полицию пришла, чтобы зафиксировать факт утери имущества.
"Материальный ущерб, со слов гражданки Малайзии, ей не причинен", – сказал источник агентства. Полиция проводит проверку и не исключает кражу кошелька из рюкзака иностранки.
Ранее неизвестный выманил 100 тысяч рублей у столичной пенсионерки под предлогом возврата похищенных у нее денег в 2015 году. 4 марта женщина перевела сумму со своей банковской карты, после этого неизвестный исчез.
В феврале в Московской области задержали подозреваемого в краже 250 тысяч рублей у пенсионерки. Воспользовавшись доверчивостью пожилого человека, 24-летний житель Балашихи выманил деньги за набор ножей, постельное белье и средства личной гигиены. Помимо этого, мужчина украл кошелек женщины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: