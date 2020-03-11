Туристка в Москве сообщила о пропаже кошелька с валютой на 400 тысяч рублей

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Гражданка Малайзии лишилась в центре Москвы кошелька, в котором находилось в общей сложности 400 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

В полиции 43-летняя женщина рассказала, что гуляла с друзьями по городу. Когда зашла в торговый дом "ГУМ", то обнаружила, что из ее рюкзака пропал кошелек Louis Vuitton.

В кошельке находились 1 тысяча сингапурских долларов, 2,5 тысячи малайзийских ринггит, а также 3,3 тысячи долларов США, 300 евро, 40 тысяч рублей и ручка Swarovski.

Женщина считает, что потеряла кошелек во время прогулки. Она пояснила, что 12 марта улетает домой и в Россию не вернется, а в полицию пришла, чтобы зафиксировать факт утери имущества.

"Материальный ущерб, со слов гражданки Малайзии, ей не причинен", – сказал источник агентства. Полиция проводит проверку и не исключает кражу кошелька из рюкзака иностранки.

Ранее неизвестный выманил 100 тысяч рублей у столичной пенсионерки под предлогом возврата похищенных у нее денег в 2015 году. 4 марта женщина перевела сумму со своей банковской карты, после этого неизвестный исчез.

В феврале в Московской области задержали подозреваемого в краже 250 тысяч рублей у пенсионерки. Воспользовавшись доверчивостью пожилого человека, 24-летний житель Балашихи выманил деньги за набор ножей, постельное белье и средства личной гигиены. Помимо этого, мужчина украл кошелек женщины.