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Москва 24

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Общество

09:42

Неизвестный выманил у столичной пенсионерки 100 тыс рублей

происшествия общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный выманил 100 тысяч рублей у столичной пенсионерки под предлогом возврата похищенных у нее денег в 2015 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как отмечается, в полицию обратилась женщина 1940 года рождения, которая рассказала, что в феврале текущего года ей позвонил неизвестный и сообщил, что нашел мошенников, которые похитили у нее деньги пять лет назад. Женщина утверждает, что в 2015 году по данному факту она писала заявление в полицию.

"Незнакомец сказал, что для возврата денег надо заплатить 100 тысяч рублей, что 4 марта женщина и сделала, переведя нужную сумму со своей банковской карты", – говорится в сообщении пресс-службы.

После этого неизвестный исчез. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В феврале полицейские задержали в Московской области подозреваемого в краже 250 тысяч рублей у пенсионерки. Воспользовавшись доверчивостью пожилого человека, 24-летний житель Балашихи выманил деньги за набор ножей, постельное белье и средства личной гигиены. Помимо этого, мужчина украл кошелек женщины.

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