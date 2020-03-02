Риелтор прокомментировала рост числа выявленных афер с недвижимостью в РФ

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Гендиректор риелторского агентства недвижимости "МАЯК" Юлия Лурье прокомментировала сообщения, согласно которым в 2018 и 2019 годах увеличилось число выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью.

По словам специалиста, для минимизации риска сделка должна быть нотариальной.

"Необходимо также увеличение срока регистрации. Мошенничества на рынке недвижимости России спровоцированы очень быстрой и большой оборачиваемостью этого рынка. То есть недвижимость можно сегодня купить, а через три дня уже продать. У мошенника есть возможность оперативно получить деньги и скрыться", – сказала Лурье в беседе с RT.

По словам Лурье, "можно дать больше полномочий нотариусу и Росреестру, обеспечить их внутренним взаимодействием", чтобы улучшить ситуацию в сфере рынка недвижимости.

Отмечалось, что российские нотариусы в 2018 и 2019 годах зафиксировали в несколько раз больше попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью, чем в 2017 году.

Ранее стало известно, что в столице правоохранителям удалось задержать 16 участников преступной группы по факту мошенничества с недвижимостью. Подозреваемые размещали в Сети объявления об аренде квартир по низким ценам. После в беседе с потенциальными съемщиками они представлялись агентами недвижимости и звали приехать в офис для того, чтобы выбрать интересующее жилье. Трое членов группы были арестованы, еще 13 оставлены под подпиской о невыезде.

