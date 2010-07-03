Подозреваемый в аферах с квартирами экс-полицейский задержан в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники ФСБ и ГСУ СК РФ по Москве задержали экс-заместителя начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району Руслана Дейниченко. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает Агентство "Москва".

Задержанного также проверяют на причастность к преступлениям, связанным с недвижимостью. Следователи считают, что бывший полицейский являлся пособником столичного предпринимателя, арестованного в августе по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Бизнесмен и связанные с ним лица оформили на себя несколько десятков квартир в центре Москвы. При этом их фактические владельцы находились в розыске как пропавшие без вести.

В начале 2019 года Дейниченко уволили со службы по отрицательным мотивам. Он безуспешно пытался оспорить результаты служебной проверки и наложение дисциплинарных взысканий.

Ранее сообщалось, что бывший самарский участковый предстанет перед судом по обвинению в доведении жены до самоубийства.

