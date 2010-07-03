СКР подтвердил задержание высокопоставленного экс-полицейского в КБР

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В Краснодаре задержали Сергея Рыбникова – бывшего высокопоставленного полицейского из Кабардино-Балкарии, который с мая находился в розыске по делу о взяточничестве. Об этом говорится на сайте СК РФ.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах должностные лица МВД получили взятку в размере не менее 42 миллионов рублей за то, чтобы представители ведомства не препятствовали незаконной перевозке спиртосодержащей продукции на территории региона. Главой преступного сообщества следователи считают Сергея Рыбникова.

Всего по делу к уголовной ответственности привлекли 16 человек. В их числе – начальники районных отделов полиции и подразделений ГИБДД. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений по статьям "Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "Получение взятки организованной группой в особо крупном размере".

