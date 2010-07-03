СКР подтвердил задержание высокопоставленного экс-полицейского в КБР

В Краснодаре задержали Сергея Рыбникова – бывшего высокопоставленного полицейского из Кабардино-Балкарии, который с мая находился в розыске по делу о взяточничестве. Об этом говорится на сайте СК РФ.
По версии следствия, в 2017 и 2018 годах должностные лица МВД получили взятку в размере не менее 42 миллионов рублей за то, чтобы представители ведомства не препятствовали незаконной перевозке спиртосодержащей продукции на территории региона. Главой преступного сообщества следователи считают Сергея Рыбникова.
Всего по делу к уголовной ответственности привлекли 16 человек. В их числе – начальники районных отделов полиции и подразделений ГИБДД. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений по статьям "Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "Получение взятки организованной группой в особо крупном размере".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.