Первый замглавы Балашихи арестован за взятку

Фото: instagram.com/a.l.koval

По обвинению в получении взятки на сумму четыре миллиона рублей арестован первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Московской области.

"С лета 2018 года первый заместитель главы администрации Балашихи систематически получал от генерального директора одной из строительных компаний, занимающихся ремонтом и обслуживанием дорог, взятки за общее покровительство, заключение контракта и непроверку качества работы по ремонту дорог", – указано в сообщении.

По данным ТАСС, речь идет о Алексее Ковале. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

На официальном сайте органов местного самоуправления Балашихи указывается, что Коваль стал первым заместителям главы в августе 2017 года. В числе его обязанностей – контроль над финансовым управлением, комитетом по управлению имуществом, вопросы документооборота, развития информационных технологий, средств массовой информации и рекламы.

Алексей Коваль родился в 1983 году. Окончил Московскую военную консерваторию и Московский государственный университет культуры и искусств. Несколько лет работал на крупных федеральных телеканалах. С 2012 года занимал должность заместителя главы администрации подмосковного Реутова.

