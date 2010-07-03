Арестован начальник Управления НИИ Росрезерва

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Фото: Агентство "Москва"

Начальник Управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций НИИ проблем хранения Росрезерва Вадим Гаврилов арестован до 20 июня. Ходатайство следствия удовлетворил Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.

Гаврилов обвиняется по делу о мошенничестве на 3 миллиарда рублей.

Ранее суд арестовал до той же даты директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина. Замглавы Росрезерва Александр Кирюхин отправлен под домашний арест.