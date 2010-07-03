Арестован начальник Управления НИИ Росрезерва

Начальник Управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций НИИ проблем хранения Росрезерва Вадим Гаврилов арестован до 20 июня. Ходатайство следствия удовлетворил Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.
Гаврилов обвиняется по делу о мошенничестве на 3 миллиарда рублей.
Ранее суд арестовал до той же даты директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина. Замглавы Росрезерва Александр Кирюхин отправлен под домашний арест.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.