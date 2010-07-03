Заместитель главы Росрезерва арестован

Фото: depositphoto/AndreyPopov

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина по уголовному делу о хищениях в рамках исполнения госконтракта на 3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"Суд 16 мая избрал домашний арест в отношении Кирюхина Александра Викторовича до 20 июня 2019 года", – сказала она.

Именно Кирюхина следствие считает организатором хищения. Такое заявление сделал адвокат другого фигуранта дела – директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина. Арест Уланина суд санкционировал 17 мая, он также будет под стражей до 20 июня.

Точный ущерб от хищений пока устанавливается, детали не разглашаются.

Ранее СК просил арестовать директора ФГБУ "НИИ проблем хранения Росрезерва" Сергея Уланина. Его подозревают в крупном мошенничестве.