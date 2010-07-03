Главу департамента Росрезерва заподозрили в мошенничестве

Фото: niiphrosreserv.ru

Следственный комитет просит арестовать директора ФГБУ "НИИ проблем хранения Росрезерва" Сергея Уланина. Его подозревают в крупном мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, заседание начнется в ближайшее время.

По данным сайта Росрезерва, Уланин работает в системе государственного материального резерва с 2004 года. До 2013-го он возглавлял управление нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для ЧС. Затем стал директором ФГБУ "Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва". Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

