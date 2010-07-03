Суд продлил арест экс-замглавы Росгеологии Горрингу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Домодедовский городской суд Московской области продлил срок ареста бывшему первому замглавы Росгеологии Руслану Горрингу.

Его обвиняют в мошенничестве на пять миллионов рублей, передает ТАСС. Горринг проведет под стражей еще два месяца.

7 марта его задержали в аэропорту Внуково, а 9 марта отправили в СИЗО до 7 мая. Во время рассмотрения жалобы на арест он заявил, что собирался выехать на несколько дней в Сочи и назвал уголовное преследование "местью частных миллиардеров".

По информации следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя более пяти миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Подмосковья. Он должен был передать деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но оказался задержан.

На допросе Ганижев дал признательные показания, его отпустили под подписку о невыезде. После избрания меры пресечения бывший первый замглавы Росгеологии скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.

В конце января этого года Росгеология оказалась в центре скандала. В интернете опубликовали видеоролик, где Горринг, общаясь с пользователями онлайн-игры, использовал ненормативную лексику и рассказывал о своих неделовых отношениях с сотрудницами. Позднее его уволили.