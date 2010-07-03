Советника красноярского губернатора оставили под домашним арестом

Домашний арест советнику губернатора Красноярского края Антону Натарову продлили по решению суда. Чиновника подозревают в мошенничестве, передает РИА Новости.

Под домашним арестом сын депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова останется до 5 июля. Отмечается, что по его делу задержаны еще три человека.

Ранее краевое управление ФСБ и сибирское управление МВД на транспорте пресекли деятельность ОПГ из чиновников и руководителей ряда СМИ региона. Их подозревают в хищении четырех миллионов рублей у компании, финансируемой из бюджета муниципального образования города Игарка.

Уголовное дело возбудили в феврале, а его фигурантов задержали в марте.