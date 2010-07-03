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18:42

Сына депутата Госдумы задержали по подозрению в мошенничестве

происшествия

18:42

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Фото: ТАСС/Виталий Невар

В Красноярском крае по подозрению в мошенничестве задержали 28-летнего советника губернатора Антона Натарова.

Официальных комментариев по делу представители силовых ведомств пока не дают.

По данным РИА Новости, в московском аэропорту Шереметьево накануне был арестован бухгалтер регионального отделения партии ЛДПР. В субботу, 16 марта, в рамках расследования также были арестованы бывший редактор местного делового портала "Дела.ру" Дмитрий Болотов и директор новостного издания Newslab Сергей Мурзин. Имя еще одного задержанного не называется. Все подозреваемые сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Мера пресечения пока не избиралась.

Антон Натаров является сыном депутата Госдумы Сергея Натарова. Парламентарий сообщил "Интерфаксу", что узнал о задержании от адвоката. "Судя по всему, речь идет о деле, где не была оказана часть услуг на небольшую сумму", – указал депутат.

Сотрудники ФСБ провели обыски в региональном отделении ЛДПР.

происшествия

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