Суд отправил под домашний арест сына депутата Госдумы

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Суд Железнодорожного района Красноярска отпустил под домашний арест советника губернатора Антона Натарова, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца задержанного, депутата Госдумы Сергея Натарова.

Официальных комментариев представители силовых ведомств пока не дают. Накануне сообщалось, что в рамках расследования дела также были задержаны еще четыре человека, в том числе двое руководителей местных СМИ. Суд Центрального района города в воскресенье, 17 марта, выпустил их под подписку о невыезде.

Антон Натаров был назначен помощником главы региона в октябре 2017 года. До этого он занимал пост замминистра инноваций.