Двенадцать действующих и бывших полицейских задержали в КБР за взятку

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В Кабардино-Балкарии разоблачили преступное сообщество полицейских, сообщает РИА Новости.

Задержаны 12 действующих и бывших полицейских, подозреваемых в получении взятки в 42 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в период 2017–2018 годов должностные лица МВД в КБР получили взятку за то, чтобы не реагировать на незаконную перевозку алкоголя по территории республики.

Руководил преступным сообществом замначальника управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии. Среди задержанных руководители, действующие и бывшие сотрудники МВД и отделов полиции по Зольскому и Майскому районам, а также Межмуниципального отдела МВД России "Прохладненский". Всего – 12 человек, еще одного фигуранта ищут.

Как рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко, в зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений по статьям "Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "Получение взятки организованной группой в особо крупном размере".

Правоохранители в рамках уголовного дела уже провели более 30 обысков в служебных помещениях и дома у фигурантов. В ходе следствия число задержанных, а также эпизодов преступной деятельности может увеличиться.