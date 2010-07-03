Экс-владельца фабрики "Меньшевик" Аверьянова будут судить за убийство

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Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-владельца фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, убившего охранника предприятия в декабре 2017 года. Ему предъявлены обвинения в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Москвы.

Следователи считают, что зимой 2017 года Аверьянов пришел на фабрику с карабином и застрелил охранника, которого нанял новый владелец предприятия. На тот момент обвиняемый уже знал о регистрации перехода права собственности. Он также был осведомлен о том, что в производстве судебных приставов находилось дело о взыскании долгов с его компании.

После стрельбы мужчина скрылся. На следующее утро полицейские обнаружили его на складе бывшей типографии и задержали. Позднее бизнесмен пояснил, что выстрел получился случайным. В мае 2019 года он совершил попытку самоубийства в СИЗО №4. Аверьянова на несколько недель перевели в психиатрический стационар, но затем вернули обратно.

В марте минувшего года арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве кондитерской фабрики "Меньшевик".

