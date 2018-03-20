Суд прекратил дело о банкротстве кондитерской фабрики "Меньшевик"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве кондитерской фабрики "Меньшевик", где экс-директор Илья Аверьянов устроил стрельбу на территории предприятия, сообщает РИА Новости.

Решение принято в связи с тем, что до начала заседания должник за счет средств, предоставленных одним из учредителей, погасил сумму основного долга в размере 753 тысячи рублей.

По словам представителя фабрики, на данный момент остается задолженность в виде процентов за пользование чужими денежными средствам – около 3,3 миллиона рублей. При определении признаков банкротства эта задолженность не учитывается.

Представитель Шамсутдина Раджабова, подавшего заявление о банкротстве, возражал против прекращения производства. Он назвал действия должника злоупотреблением правом.

Ранее сам Раджабов заявлял в суде, что право требования к фабрике перешло к нему по договорам цессии от "Мосгаза" и компании "Денэм Холл", а задолженность была подтверждена судебными актами.

Конфликт на кондитерской фабрике на Иловайской улице в Москве произошел утром 27 декабря. По версии следствия, бывший собственник вступил в перепалку с нынешним руководством предприятия, в ходе которой достал оружие и выстрелил в охранника. Тот от полученного ранения скончался.

После инцидента Аверьянов скрылся, однако на следующий день его задержали. На допросе обвиняемый заявил о том, что имел место рейдерский захват построенного им предприятия, а свои действия расценил как самооборону.

В феврале Аверьянову продлили срок ареста на месяц – до 28 марта. Ходатайство следствия поддержал прокурор. Обвиняемый и его адвокат настаивали на домашнем аресте.