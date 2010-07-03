Устроивший стрельбу на фабрике "Меньшевик" порезал себя

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Экс-директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в стрельбе на предприятии, порезал себе обе голени. Первую помощь ему оказали сотрудники СИЗО, передает РИА Новости со ссылкой на столичный главк ФСИН.

Приехавшие в изолятор фельдшеры отвезли Аверьянова в больницу. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, а в СИЗО проводят проверку.

В декабре 2017 года Аверьянов устроил стрельбу на фабрике "Меньшевик". Перед этим у него случился конфликт с нынешним руководством предприятия. В результате стрельбы погиб один человек.

Аверьянов убежден, что его намеренно разорили. При этом сотрудники утверждают, что несколько лет на предприятии была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.

