Устроивший стрельбу на фабрике "Меньшевик" порезал себя

Экс-директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в стрельбе на предприятии, порезал себе обе голени. Первую помощь ему оказали сотрудники СИЗО, передает РИА Новости со ссылкой на столичный главк ФСИН.
Приехавшие в изолятор фельдшеры отвезли Аверьянова в больницу. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, а в СИЗО проводят проверку.
В декабре 2017 года Аверьянов устроил стрельбу на фабрике "Меньшевик". Перед этим у него случился конфликт с нынешним руководством предприятия. В результате стрельбы погиб один человек.
Аверьянов убежден, что его намеренно разорили. При этом сотрудники утверждают, что несколько лет на предприятии была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.
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