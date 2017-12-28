Директор фабрики "Меньшевик" арестован на два месяца

28 декабря, 20:51
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Пресненский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 27 февраля 2018 года директора столичной фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова. Его обвиняют в убийстве охранника предприятия Алексея Осипова.
"Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении обвиняемого Ильи Аверьянова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 февраля", – цитирует судью Елену Абрамову Агентство "Москва".
Подсудимый заявил, что не признает вину и просил суд о домашнем аресте.
"Домашний арест нужен мне для подготовки к борьбе за фабрику. Я смогу сохранить предприятие, которое было успешным. Прошу суд принять справедливое решение, – заявил Аверьянов. – Я нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Фабрику я не сдам по любому. Я не собирался убивать человека. Пуля попала в человека в результате борьбы".
О том, что обвиняемый не признал вину ни на суде ни во время допроса уже сообщалось ранее. Кроме того, директор "Меньшевика" говорил журналистам о том, что убийство было случайным еще сразу после инцидента до задержания.
Перестрелка на фабрике "Меньшевик" произошла 27 декабря. Во время инцидента погиб охранник Алексей Осипов. Аверьянов скрылся с места инцидента и был задержан 28 декабря на складе комбината "Правда".
Аверьянов заявил СМИ, что у него незаконно пытаются отобрать предприятие и утром к нему пришли люди с оружием. Его версию поддерживает адвокат. Согласно официальным данным, на предприятие пришли судебные приставы с законными требованиями.
Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале.
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