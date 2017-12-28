Что известно о стрельбе на фабрике "Меньшевик"

Экс-директор фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу в здании предприятия на юго-востоке Москвы около девяти утра. Один человек погиб, сведений о пострадавших нет. Данные о заложниках полиция опровергла. Какую версию событий представил телеканалу Москва 24 стрелявший, почему на него жалуются бывшие подчиненные и что говорят данные из картотеки суда о делах на фабрике, читайте в материале.

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Хроника событий

Бывший директор, один из учредителей фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов открыл стрельбу на предприятии утром в среду, 27 декабря. Изначально сообщалось, что несколько человек, предположительно трое, удерживаются в здании. Однако позднее полиция опровергла сведения о захвате заложников.

По предварительным данным, у Аверьянова произошел конфликт с нынешним собственником предприятия. В ходе спора экс-директор "Меньшевика" достал огнестрельное оружие и выстрелил в собеседника. Как передает телеканал Москва 24, предположительно мужчина стрелял из винтовки "Сайга". Косвенные подтверждения этому уже есть у правоохранительных органов.

Сам стрелявший в эксклюзивном комментарии телеканалу Москва 24 привел иную версию развития событий. По его словам, произошел рейдерский захват здания, организованный "выходцами из Осетии под управлением двух прокуроров — Дударова и Чихоева". На них, как утверждает Аверьянов, работают две преступные группировки, которые занимаются захватом предприятия. Прокурор Дударов, по его версии, отказался возбудить некое связанное с "Меньшевиком" уголовное дело, за что получил вознаграждение в 250 тысяч долларов.

"По судам сейчас мы с ними боремся. Они подделывают документы и дают всем взятки. В итоге сейчас идет спор в судах, но они сегодня ночью взломали двери предприятия", — говорит Илья Аверьянов.

Он рассказывает, что на предприятие якобы ворвались вооруженные люди, из-за чего он был вынужден применить оружие. На него есть разрешение, уверяет Аверьянов. Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн подтвердил, что в собственности у мужчины действительно законно находится карабин "Сайга" с 1996 года. Лицензию на него он продлевал в 2015 году.

Илья Аверьянов утверждает, что сначала дважды выстрелил в пол, а затем случайно попал в человека. Экс-директор фабрики в разговоре с Москвой 24 выразил сожаление в связи с тем, что человек погиб.

В полиции подтвердили, что в ходе стрельбы погиб один человек. Его личность пока неизвестна. По данным источников, жертвой стал 31-летний сотрудник службы безопасности Алексей Костиков. Также СМИ пишут, что погибшим может быть судебный пристав. Данных по пострадавшим нет.

Положение "Меньшевика"

Сообщается, что 18 января 2018 года Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть заявление о банкротстве "Меньшевика", которое подал некий Шамсутдин Раджабов. Представителей фабрики обязали прийти на заседание, подготовив устав и ряд других документов. Компании Илья Аверьянова (какие, не уточняется) задолжали ООО "Денэм Холл", принадлежащему Раджабову, свыше 70 миллионов рублей.

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Из данных картотеки Арбитражного суда, которые приводит ТАСС, следует, что фабрика "Меньшевик" с конца прошлого года подала пять исков против против Даниловского отделения судебных приставов московского управления ФССП, а также конкретных сотрудников управления.

По информации СПАРК, на предприятие заведено девять производств по задолженности на общую сумму около 4,4 миллиона рублей, еще 36 на более чем 62 миллиона завершено. В соответствии с выпиской ЕГРЮЛ, компанией владеют Людмила Невзгодина и Нина Яковлева.

ООО "Кондитерская фабрика "Меньшевик", расположенная по адресу улица Иловайская, д. 20, корпус 2, было основано в 1999 году. Производит шоколадные и другие кондитерские изделия, среди товарных марок — "Фрутиска", "Лизун Сосун", "Бом Бик", "Жуйка" и другие.



Данные о том, находились ли на фабрике в момент происшествия судебные приставы, разнились. Сначала РИА Новости сообщало, что сотрудники ФССП в этот момент не проводили каких-либо исполнительных действий на предприятии. Однако позднее в пресс-службе московского управления ведомства "Интерфаксу" сообщили, что приставы действии работали на территории "Меньшевика", но в других помещениях. Они забаррикадировались, чтобы обеспечить безопасность понятых.

Ход спецоперации

На место происшествия оперативно выехал глава московской полиции Олег Баранов, он лично возглавил спецоперацию по поимке подозреваемого. Там также работают медики, пожарные, сотрудники Росгвардии и представители других экстренных служб. Прокурор Москвы Владимир Чуриков взял ситуацию на фабрике под личный контроль.

Официальный представитель полиции Юрий Титов заявил телеканалу Москва 24, что полицейские и сотрудники Росгвардии совместно проводят "зачистку" на территории фабрики. Местонахождение подозреваемого неизвестно — спецназ до сих пор его не обнаружил. Информацию о том, что с ним ведутся переговоры, опровергли в полиции.

По сведениям источника "Интерфакса", из здания предприятия на улице Иловайской в Люблине вывели двух человек, однако подтверждения этим данным нет. Очевидцы рассказывают, что во время стрельбы из окон здания "Меньшевика" выпрыгивали люди, передает канал Москва 24. В полицию, как сообщает РИА Новости, обратились около десяти сотрудников предприятия, которые стали свидетелями происшествия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот" оружия.

Неоднозначная личность

В интервью телеканалу Москва 24 Илья Аверьянов помимо прочего заявил, что не намерен сдаваться в борьбе с "захватчиками" предприятия: "Я русский человек, у меня восемь детей. Я не сдам ни себя, ни родину, ни фабрику, она мне кровью и потом далась".

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Отзывы об экс-директоре фабрики противоречивые. Пользователи интернета жаловались на то, что он не в полном объеме выплачивал зарплату, манипулировал подчиненными и проявлял себя как человек с неустойчивой психикой. "Его конек — делать себя жертвой", — рассказала каналу Москва 24 экс-работница предприятия. Бывшие сотрудники также утверждают, что Аверьянов принимал некие психотропные препараты.



Если он сам открыл стрельбу, значит, его довели.

Экс-работник "Меньшевика" Виталий телеканалу Москва 24 Он сам никогда не будет стрелять. Аверьянов закончил физмат, человек умный... И служба безопасности у него очень хорошо работает.Если он сам открыл стрельбу, значит, его довели.

Родственники стрелявшего в беседе с RT охарактеризовали его как человека со вспыльчивым характером. Они утверждает, что у мужчины действительно есть разрешение на оружие. По некоторым данным, Илья Аверьянов имеет судимость за хулиганство по делу о стрельбе из травматического пистолета.

Спустя почти четыре часа после того, как стало известно о стрельбе на фабрике, представитель ГУ МВД по столице сообщил, что подозреваемого на территории предприятия площадью около 15 тысяч квадратных метров не нашли. Полицейские и сотрудники Росгвардии расширили зону поиска, всем разослали ориентировку с фотографией предполагаемого преступника.

Выяснилось, что мужчина покинул территорию "Меньшевика" почти сразу после преступления. Бывшая сотрудница "Меньшевика" рассказала телеканалу Москва 24, что Аверьянов мог воспользоваться подземным ходом. По информации источника Агентства "Москва", подозреваемый одет в светлый костюм и темную куртку, а скрываться может на автомобиле Audi A6 темного цвета.