Фирмы стрелка на фабрике "Меньшевик" задолжали более 70 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"

Фирмы Ильи Аверьянова, устроившего стрельбы на столичной фабрике "Меньшевик" задолжали компании ООО "Денэм Холл" более 70 миллионов рублей. Владелец кредитовавшей организации – некий Шамсутдин Раджабов, его должность не уточняется в документах суда.

Стороны заключили мировое соглашение, по которому Аверьянов должен был выплатить задолженность и 30 процентов годовых сверх суммы, сообщает RT. Обязательства были обеспечены зданиями фабрики на улице Иловайская.

Должник не выплатил сумму и постройки передали в собственность новому владельцу. Отмечалось также, что Арбитражный суд Москвы 18 января должен был рассмотреть заявление о банкротстве московской фабрики "Меньшевик".

С заявлением о банкротстве обратился также Шамсутдин Раджабов.

Стрельба произошла в здании фабрики "Меньшевик" 27 декабря. По данным Следственного комитета, огонь открыл бывший владелец предприятия Илья Аверьянов.

Стрелявший связался с журналистами и рассказал им свою версию событий. Он утверждает, что здания у него отнимают незаконно, а стрелял он ради самообороны. Экс-владелец предприятия подчеркнул, что не хотел никого убивать, хотя признал, что все же попал в одного человека. По его данным, это произошло случайно.

Полицейские и Росгвардия недавно сообщили о начале зачистки на фабрике. Правоохранители вошли в здание и ищут подозреваемого.

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