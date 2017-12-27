Фирмы стрелка на фабрике "Меньшевик" задолжали более 70 млн рублей

27 декабря, 14:03
Фото: Агентство "Москва"
Фирмы Ильи Аверьянова, устроившего стрельбы на столичной фабрике "Меньшевик" задолжали компании ООО "Денэм Холл" более 70 миллионов рублей. Владелец кредитовавшей организации – некий Шамсутдин Раджабов, его должность не уточняется в документах суда.
Стороны заключили мировое соглашение, по которому Аверьянов должен был выплатить задолженность и 30 процентов годовых сверх суммы, сообщает RT. Обязательства были обеспечены зданиями фабрики на улице Иловайская.
Должник не выплатил сумму и постройки передали в собственность новому владельцу. Отмечалось также, что Арбитражный суд Москвы 18 января должен был рассмотреть заявление о банкротстве московской фабрики "Меньшевик".
С заявлением о банкротстве обратился также Шамсутдин Раджабов.
Стрельба произошла в здании фабрики "Меньшевик" 27 декабря. По данным Следственного комитета, огонь открыл бывший владелец предприятия Илья Аверьянов.
Стрелявший связался с журналистами и рассказал им свою версию событий. Он утверждает, что здания у него отнимают незаконно, а стрелял он ради самообороны. Экс-владелец предприятия подчеркнул, что не хотел никого убивать, хотя признал, что все же попал в одного человека. По его данным, это произошло случайно.
Полицейские и Росгвардия недавно сообщили о начале зачистки на фабрике. Правоохранители вошли в здание и ищут подозреваемого.
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