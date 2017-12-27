Устроивший перестрелку экс-хозяин фабрики связался с телеканалом Москва 24

Бывший хозяин московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, утверждает, что фабрику у него "отобрали" и намеренно разорили. Об этом он рассказал телеканалу Москва 24.

Он утверждает, что здание предприятия незаконно захватили люди с оружием, вследствие чего ему нужно было держать оборону.

"Захват организованной преступной группировкой кавказцев, выходцев из Осетии, под управлением двух прокуроров – Дударова и Чихоева. Это прокуроры-"решальщики". У них есть две группировки, которые занимаются отъемом фабрики. По судам сейчас мы с ними боремся. Дают всем взятки. В итоге сейчас идет спор, но они взломали двери предприятия. Вооруженные люди ворвались, и я с целью обороны применил оружие штатное свое, которое у меня зарегистрировано", – рассказал Аверьянов, добавив, что прокурор Дударов якобы отказал в возбуждении уголовного дела, связанного с фабрикой, и получил за это 250 тысяч долларов.

В то же время сообщается, что 18 января будущего года Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть заявление о банкротстве фабрики "Меньшевик". С заявлением о банкротстве обратился некий Шамсутдин Раджабов. Суд обязал представителей "Меньшевика" прибыть на заседание и предоставить устав и другие документы.

В здании фабрики произошел конфликт между бывшим и нынешним собственниками предприятия. Мужчины спорили и в результате один из них выхватил огнестрельное оружие и выстрелил в оппонента.

На данный момент вооруженный экс-собственник фабрики может удерживать трех человек, получивших ранения, не исключено, что это судебные приставы. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

СМИ сообщают, что в здании могут находиться заложники. Портал Москва 24 следит за развитием событий.