Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

27 декабря, 11:30

Устроивший перестрелку экс-хозяин фабрики связался с телеканалом Москва 24

происшествия

Бывший хозяин московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, утверждает, что фабрику у него "отобрали" и намеренно разорили. Об этом он рассказал телеканалу Москва 24.

Он утверждает, что здание предприятия незаконно захватили люди с оружием, вследствие чего ему нужно было держать оборону.

"Захват организованной преступной группировкой кавказцев, выходцев из Осетии, под управлением двух прокуроров – Дударова и Чихоева. Это прокуроры-"решальщики". У них есть две группировки, которые занимаются отъемом фабрики. По судам сейчас мы с ними боремся. Дают всем взятки. В итоге сейчас идет спор, но они взломали двери предприятия. Вооруженные люди ворвались, и я с целью обороны применил оружие штатное свое, которое у меня зарегистрировано", – рассказал Аверьянов, добавив, что прокурор Дударов якобы отказал в возбуждении уголовного дела, связанного с фабрикой, и получил за это 250 тысяч долларов.

В то же время сообщается, что 18 января будущего года Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть заявление о банкротстве фабрики "Меньшевик". С заявлением о банкротстве обратился некий Шамсутдин Раджабов. Суд обязал представителей "Меньшевика" прибыть на заседание и предоставить устав и другие документы.

В здании фабрики произошел конфликт между бывшим и нынешним собственниками предприятия. Мужчины спорили и в результате один из них выхватил огнестрельное оружие и выстрелил в оппонента.

На данный момент вооруженный экс-собственник фабрики может удерживать трех человек, получивших ранения, не исключено, что это судебные приставы. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

СМИ сообщают, что в здании могут находиться заложники. Портал Москва 24 следит за развитием событий.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать