Полиция и Росгвардия вошли в здание фабрики "Меньшевик"

Фото: Агентство "Москва"

Полицейский спецназ вошел в здание московской фабрики "Меньшевик", где произошла стрельба.

"Внутри находится спецподразделение, вошли сотрудники Росгвардии и полиции, подозреваемого ищут", – цитирует начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Юрия Титова телеканал Москва 24. Отмечается, что на территории предприятия идет зачистка.

Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась утром 27 декабря. Изначально сообщалось о захвате заложников, но эти данные опровергли в полиции.

Позднее бывший владелец фабрики Илья Аверьянов, по предварительным данным, один из участников стрельбы, связался с телеканалом Москва 24 и рассказал собственную версию событий. Он утверждает, что его предприятие пытаются отнять незаконным путем.

Отмечалось также, что во время перестрелки на территории завода находились судебные приставы, однако они были далеко от места инцидента и не пострадали.

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