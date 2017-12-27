Полиция и Росгвардия вошли в здание фабрики "Меньшевик"

27 декабря, 13:02
Фото: Агентство "Москва"
Полицейский спецназ вошел в здание московской фабрики "Меньшевик", где произошла стрельба.
"Внутри находится спецподразделение, вошли сотрудники Росгвардии и полиции, подозреваемого ищут", – цитирует начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Юрия Титова телеканал Москва 24. Отмечается, что на территории предприятия идет зачистка.
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась утром 27 декабря. Изначально сообщалось о захвате заложников, но эти данные опровергли в полиции.
Позднее бывший владелец фабрики Илья Аверьянов, по предварительным данным, один из участников стрельбы, связался с телеканалом Москва 24 и рассказал собственную версию событий. Он утверждает, что его предприятие пытаются отнять незаконным путем.
Отмечалось также, что во время перестрелки на территории завода находились судебные приставы, однако они были далеко от места инцидента и не пострадали.
Портал Москва 24 следит за развитием событий в режиме онлайн.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: