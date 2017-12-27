Информации о раненых при стрельбе на фабрике "Меньшевик" в Москве нет

Фото: Агентство "Москва"

Данных о ранениях при стрельбе на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке столицы нет, заявил представитель городской полиции Юрий Титов. Он добавил, что сейчас имеется информация об одном погибшем.

Титов также уточнил, что переговоров с бывшим владельцем предприятия, устроившим стрельбу, не было, передает телеканал Москва 24.

Стрельба началась утром 27 декабря. Изначально сообщалось о захвате заложников, но сведения опровергли.

Экс-директор фабрики Илья Аверьянов, по предварительным данным, один из участников стрельбы, поделился своей версией событий. По его мнению, предприятие незаконно пытаются отнять.

На месте происшествия работают Росгвардия и полиция. Подозреваемого ищут.

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