Информации о раненых при стрельбе на фабрике "Меньшевик" в Москве нет

27 декабря, 13:17
Фото: Агентство "Москва"
Данных о ранениях при стрельбе на фабрике "Меньшевик" на юго-востоке столицы нет, заявил представитель городской полиции Юрий Титов. Он добавил, что сейчас имеется информация об одном погибшем.
Титов также уточнил, что переговоров с бывшим владельцем предприятия, устроившим стрельбу, не было, передает телеканал Москва 24.
Стрельба началась утром 27 декабря. Изначально сообщалось о захвате заложников, но сведения опровергли.
Экс-директор фабрики Илья Аверьянов, по предварительным данным, один из участников стрельбы, поделился своей версией событий. По его мнению, предприятие незаконно пытаются отнять.
На месте происшествия работают Росгвардия и полиция. Подозреваемого ищут.
Портал Москва 24 следит за развитием событий в режиме онлайн.
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