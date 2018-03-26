Суд продлил арест экс-владельцу фабрики "Меньшевик" Аверьянову

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Пресненский районный суд Москвы продлил срок ареста бывшему совладельцу фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову до 27 мая. Он обвиняется в убийстве охранника предприятия Алексея Осипова.

"Постановлением Пресненского районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Ильи Аверьянова до 27 мая", – сообщил Агентству "Москва" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Уточняется, что защита Аверьянова добивалась его перевода под домашний арест, но суд не удовлетворил ходатайство адвоката.

Перестрелка на фабрике "Меньшевик" произошла утром 27 декабря 2017 года. После инцидента, в ходе которого погиб охранник Алесей Осипов, экс-владелец фабрики Аверьянов покинул предприятие и был задержан полицией утром 28 декабря. Свои действия он объяснил тем, что пытался помешать рейдерскому захвату фабрики. Свою вину Аверьянов не признал, настаивая, что убийство произошло случайно.