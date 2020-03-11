Около 200 тысяч евро украли из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье

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Неизвестные напали на дом заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Альбины Свинцовой в городском округе Котельники.
Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, неизвестные забрали 200 тысяч евро и скрылись.
В пресс-службе МВД по Московской области указали, что в Подмосковье было совершено нападение на частное домовладение.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а сумма ущерба устанавливается.
10 марта полиция пресекла деятельность организованной группы, специализирующейся на кражах из домов на территории московского региона.