Курьер в столице похитил из цветочного магазина вазу стоимостью 25 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полиция задержала подозреваемого в краже вазы из цветочного магазина в центре города. Сумма материального ущерба достигла 25 тысяч рублей, передает Агентство "Москва" заявление начальника отдела по связям со СМИ УВД по ЦАО главка МВД Татьяны Дугиной.

В дежурную часть обратилась 35-летняя женщина. По ее словам, неизвестный похитил вазу. Кража совершена из салона цветов, расположенного на улице Большой Никитской.

В скором времени правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 41-летний москвич, трудившийся курьером. Он совершил преступление, когда витрина осталась без присмотра.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее стало известно, что в Москве у пенсионера на улице отобрали 750 тысяч рублей.