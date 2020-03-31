Элитные коньяк и виски украли из магазина в центре Москвы

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Полиция инициировала проверку по факту кражи нескольких бутылок элитного алкоголя в центре столицы. Инцидент произошел в Тверском районе, как сообщает Агентство "Москва".

"В ОМВД России по Тверскому району поступило заявление о том, что неустановленное лицо, находясь в минимаркете "Азбука Вкуса", совершило тайное хищение товара", – уточнили в правоохранительных органах.

Злоумышленники похитили две бутылки элитного шотландского виски и бутылку коньяка известной торговой марки.

Общая сумма ущерба составляет 14,8 тысячи рублей. По факту кражи проводится проверка.

Сегодня стало известно, что неустановленные злоумышленники украли медную обмотку из трансформатора на юго-востоке Москвы. Материальный ущерб составил почти три миллиона рублей.

