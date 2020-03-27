Неизвестный украл коньяк, виски и колбасу из магазина в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы неизвестный украл из магазина продукты. По данному факту полицейские начали проверку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел в магазине на улице Васильевской. Было похищено пять единиц сыра, две бутылки коньяка, две бутылки виски, 12 единиц колбасы, а также 13 единиц свиной тушенки.

Как уточняется, сумма ущерба составила 6,9 тысячи рублей.

Ранее курьер в столице похитил из цветочного магазина вазу стоимостью 25 тысяч рублей. Кража совершена из салона цветов, расположенного на улице Большой Никитской. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.