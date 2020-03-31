Неизвестные украли 11 тонн медной обмотки из трансформатора в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неизвестные украли медную обмотку из трансформатора на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В полицию поступило обращение от электромеханика о краже на Старообрядческой улице. По его словам, неизвестные люди из трансформатора украли 11 тонн медной обмотки и 10,8 тысячи литров масла.

Общий материальный ущерб составил почти три миллиона рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

На прошлой неделе сообщалось, что неизвестный украл велосипед у доставщика еды в центре столицы. Инцидент произошел на Ладожской улице. Общий материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.

Ранее курьер в столице похитил из цветочного магазина вазу стоимостью 25 тысяч рублей. Кража совершена из салона цветов, расположенного на улице Большой Никитской. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.