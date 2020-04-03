Подозреваемый в серии краж автомобильных зеркал задержан в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержан подозреваемый в совершении серии краж автомобильных зеркал. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД России.

Известно, что в полицию поступили заявления от троих жителей столицы. Москвичи сообщили, что злоумышленник похитил с их автомобилей в проезде Дежнева "зеркальные элементы".

"В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее судимый житель столицы", – подтвердили в пресс-службе.

По факту происшествия было открыто уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее полиция задержала женщину за кражу денег из шкафчиков раздевалки столичного фитнес-клуба. Сообщалось, что следователи пытались установить дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанной.