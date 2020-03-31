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Москва 24

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Происшествия

06:15

В Москве задержали мужчин, находящихся в федеральном розыске

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые находились в федеральном розыске. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщалось, что первый неизвестный был задержан патрулем Росгвардии для установления личности. После проверки документов выяснилось, что 42-летний гражданин из страны СНГ находится в розыске.

"Спустя некоторое время на улице Новокузнецкой другой автопатруль Росгвардии задержал молодого человека, который также скрывался от правосудия", – рассказали в пресс-службе.

Позднее оба задержанных были переданы сотрудникам полиции. Начато дальнейшее разбирательство.

Ранее двоих приезжих задержали по подозрению в нападении на таксиста в Москве. Известно, что инцидент произошел в районе Павелецкой площади.

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