Двоих приезжих задержали по подозрению в нападении на таксиста в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Установлено, что неизвестные граждане, находясь в автомобиле такси в качестве пассажиров, на пересечении с улицей Дубининскрй напали на водителя", – заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

По словам представителя правоохранительного ведомства, нападавшие несколько раз ударили 53-летнего мужчину предметом, схожим с ножом, похитили деньги и скрылись. Скорая забрала пострадавшего с Павелецкой площади.

Злоумышленников задержали по горячим следам. Против 27-летних подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое, фигурантов заключили под стражу.

23 марта сообщалось об ограблении мужчины в Пресненском районе Москвы. Установлено, что жертвой стал уроженец Обнинска, которого обокрали на 65,5 тысячи рублей. Кроме того, мужчина лишился бумаги о виде на жительство в Швейцарии.

