Более 380 тыс рублей украли в столице у врача УЗИ

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В столице у врача УЗИ неизвестные мошенническим путем украли деньги с банковской карты, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, женщина обратилась в полицию 28 марта. Пострадавшая сообщила, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка.

"Под предлогом сохранения денежных средств она обманом получила реквизиты банковской карты врача и коды из СМС-сообщений, после чего с банковского счета потерпевшей были похищены около 383 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

В феврале этого года полицейские задержали в Московской области подозреваемого в краже 250 тысяч рублей у пенсионерки. Воспользовавшись доверчивостью пожилого человека, 24-летний житель Балашихи выманил деньги за набор ножей, постельное белье и средства личной гигиены. Помимо этого, мужчина украл кошелек женщины.

