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Происшествия

14:29

Полиция задержала женщину за кражу денег из шкафчиков раздевалки столичного фитнес-клуба

криминал происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полиция задержала подозреваемую в нескольких кражах. Преступления были совершены в фитнес-клубе, рассказала Агентству "Москва" начальник отдела по связям со СМИ УВД по ЦАО Главного управления МВД России по городу Татьяна Дугина.

Установлено, что в дежурную часть обратились две женщины, заявившие, что из шкафчиков раздевалки пропали деньги. Похищено было 70 тысяч рублей. "Сотрудники уголовного розыска на улице Фадеева задержали подозреваемую - 23-летнюю жительницу Подмосковья", – сказали в правоохранительных органах.

Подозреваемая посещала спортивный клуб, где тренировалась, а затем похищала деньги из раздевалки. Женщина пользовалась тем, что у некоторых шкафчиков были неисправны замки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Следователи устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанной.

Ранее элитные коньяк и виски украли из магазина в центре Москвы.

Кроме того, недавно неизвестные украли 11 тонн медной обмотки из трансформатора в городе.

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