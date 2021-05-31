"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС ЦАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ППС ВАО.

Ведущая Светлана Милорадова стала очевидцем нескольких историй: нарушение общественного порядка, распитие спиртных напитков в общественном месте и кража в баре.