Вандалы вскрыли колумбарий на Ваганьковском кладбище в Москве

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Столичные полицейские разыскивают вандалов, которые вскрыли колумбарий и повредили административное здание на территории Ваганьковского кладбища, рассказали в пресс-службе столичного главка МВД. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств повреждения колумбария на одном из кладбищ в центральной части Москвы и административного здания", – рассказали в полиции.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, информация об инциденте поступила в полицию в 10:00 субботы, 3 апреля. Он уточнил, что злоумышленники вскрыли несколько урн с прахом, а также проникли в три кабинета внутри административного здания.

В настоящее время специалисты оценивают нанесенный ущерб, а правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В августе прошлого года на Ваганьковском кладбище неизвестный осквернил захоронение, причинив ущерб на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Злоумышленник частично разрушил надгробие, выломал и украл бронзовые детали и элементы декора, сломал и похитил крепежные элементы.