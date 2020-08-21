Неизвестный осквернил могилу на Ваганьковском кладбище

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Ваганьковском кладбище неизвестный осквернил захоронение, причинив ущерб на общую сумму 2,5 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, 20 августа в полицию обратилась представитель по доверенности гражданина 1945 года рождения, который на данный момент находится в Канаде.

По словам заявительницы, неизвестный частично разрушил надгробие, выломал и украл бронзовые детали и элементы декора, сломал и похитил крепежные элементы.

"Своими действиями злоумышленник причинил ущерб на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Имущество застраховано", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по городу подтвердили факт инцидента. По данному факту проводится проверка.

В мае сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемых в осквернении Мемориала воинской славы в Одинцовском городском округе. Проверка была инициирована после публикаций в Сети двух фотографии с нарушителями. На одной из них мужчина поставил ведро на огонь, второй фигурант публикации стоял рядом. На другом снимке мужчина мешает что-то в ведре. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

