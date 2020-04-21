В Подмосковье возбудили дело за попытку погасить Вечный огонь

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Полиция в Подмосковье задержала мужчину, который пытался погасить пламя на мемориале Вечного огня.

Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по Московской области, инцидент произошел в городском округе Подольск.

Отмечается, что неизвестный мужчина пытался погасить пламя на Площади Воинской Славы.

Правонарушителя доставили в отдел полиции , им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 2001 года рождения.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за вандализм.

Полицейские ранее задержали молодого человека, который пытался разбить окно в вагоне метро во время движения состава.