В Подмосковье возбудили дело за попытку погасить Вечный огонь

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Полиция в Подмосковье задержала мужчину, который пытался погасить пламя на мемориале Вечного огня.
Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по Московской области, инцидент произошел в городском округе Подольск.
Отмечается, что неизвестный мужчина пытался погасить пламя на Площади Воинской Славы.
Правонарушителя доставили в отдел полиции , им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 2001 года рождения.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за вандализм.
Полицейские ранее задержали молодого человека, который пытался разбить окно в вагоне метро во время движения состава.
"Московский патруль": задержан пытавшийся разбить окно в вагоне молодой человек