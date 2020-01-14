Неизвестные в Орске расклеили объявления с траурными фото молодого человека

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестные в Орске расклеили объявления с фотографией молодого человека и траурной лентой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по региону.

Собеседник агентства рассказал, что в полицию обратилась жительница оренбургского Орска, которая пожаловалась на неизвестных, расклеивших фотографии ее внука с траурной лентой.

В ведомстве добавили, что по факту поступившей к ним информации проводится проверка. Там уточнили, что пока неизвестно, кто расклеил объявления.

Ранее в популярных телеграм-каналах сообщалось, что коллекторы угрожали должнице-пенсионерке микрофинансовой организации, расклеив ее фотографии с соответствующей надписью о долге и ее внука с траурными словами.

В ноябре прошлого года сотрудники полиции по Московской области задержали двоих жителей Северо-Кавказского федерального округа по подозрению в вандализме и самоуправстве.

Установлено, что злоумышленники, представляясь работниками коллекторского агентства, угрожали мужчине расправой из-за неуплаты долга по кредитному обязательству. Кроме того, они нанесли надписи с оскорблениями в адрес должников на стенах домов.

