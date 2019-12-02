"Московский патруль": задержан пытавшийся разбить окно в вагоне молодой человек

Полицейские задержали молодого человека, который пытался разбить окно в вагоне во время движения состава.

Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек встает со своего места, снимает куртку, берется за поручень и двумя ногами пытается выбить стекло. Потом спокойно берет свою верхнюю одежду и мягкую игрушку и выходит на станции.

Сам задержанный рассказал, что был пьян и не отдавал отчет своим действиям. Вину признал и раскаялся. В итоге полицейские возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде. Подробнее – в программе "Московский патруль" на телеканале Москва 24.