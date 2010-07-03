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Происшествия

15:21

Голикова рассказала о помощи пострадавшим в Забайкалье

происшествия медицина

Фото: телеграм-канал "Двач"

Пострадавшие в аварии с рейсовым автобусом в Забайкальском крае получают всю необходимую медицинскую помощь, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По ее словам, в перспективе возможна их транспортировка на лечение в Москву. Она рассказала, что на данный момент 21 человек находится в лечебных учреждениях, от 7 до 10 из них – в тяжелом состоянии.

"Если будет необходимость через какое-то время, когда ситуация стабилизируется со здоровьем, госпитализировать их сюда – госпитализируем, такое предложение я губернатору отправила, но пока они, к сожалению, в таком состоянии, когда они не транспортабельны", – цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) нейрохирургии имени академика Бурденко согласовали план лечения пострадавших при ДТП с автобусом в Забайкалье.

1 декабря водитель автобуса Сретенск – Чита не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу. По имеющимся данным, в салоне находились 44 человека. Авария случилась в 60 километрах от города Сретенска. Сообщалось, что ДТП могло произойти из-за лопнувшего колеса.

В результате аварии погибли 19 человек. Помощь в лечении пострадавших по видеосвязи оказывают врачи клиники Бурденко. Ситуация находится на контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.

Четверо раненых при падении автобуса в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии

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