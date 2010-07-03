Страховая компания пообещала выплаты семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Забайкалье

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Родственники жертв аварии с рейсовым автобусом, который рухнул с моста в Забайкальском крае, смогут получить страховые выплаты. Кроме того, компенсацию в зависимости от травм получат пострадавшие в аварии. Об этом информирует сайт страховой компании "Согаз".

"Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, застрахована в АО "Согаз". Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика", – сообщает пресс-служба компании.

При этом, каждый пострадавший в ДТП получит выплату, размер которой будет зависеть от тяжести полученных травм. В компании отметили, что все действия будут производиться в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

"Страховая Группа "Согаз" выражает глубокие соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в результате этого происшествия, и готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов", – подчеркнули в пресс-службе.

1 декабря водитель автобуса Сретенск – Чита не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнга. По последним данным, в салоне находились 44 человека. Авария произошла в 60 километрах от города Сретенск. Сообщалось, что ДТП могло случиться из-за лопнувшего колеса.

Число жертв ДТП в Забайкалье увеличилось до 19 человек

В результате аварии погибли 19 человек. Кроме того, известно о 22 пострадавших. Шестеро тяжело раненных были оперативно доставлены в краевую больницу Читы. Помощь в лечении пострадавших по видеосвязи оказывают врачи клиники Бурденко. Ситуация находится на контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.