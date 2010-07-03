Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19 человек

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В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

"В результате аварии погибли 19 человек, пострадали не менее пяти", – сказали в пресс-службе ведомства. По данным источника в правоохранительных органах, среди погибших двое несовершеннолетних.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследованием дела занимаются следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры, а также скорая помощь. К месту ЧП ранее вылетели два вертолета регионального центра медицины катастроф.

Причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо у автобуса, в результате чего транспорт слетел с дорожной части в реку Куенга. Инцидент произошел в 60 километрах от Стретенска. Уточняется, что автобус следовал из Сретенска в Читу. Всего в автобусе находились 44 человека.

