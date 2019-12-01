Уголовное дело возбудили после аварии с автобусом в Забайкалье

Уголовное дело возбуждено после аварии с пассажирским автобусом в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального следственного управления СК РФ Егора Маркова.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек)", – говорится в сообщении.

Расследование дела поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры, а также скорая помощь. К месту ЧП отправлены два вертолета регионального центра медицины катастроф.

По последним данным, в результате аварии погибли 15 человек и 18 пострадали. Причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо у автобуса, в результате чего транспорт слетел с дорожной части в реку Куенга.

Инцидент произошел в 60 километрах от Стретенска. Уточняется, что автобус следовал из Сретенска в Читу. Всего в автобусе находились 44 человека.

Ранее на 108-м километре федеральной трассы Чита – Забайкальск произошла авария с участием микроавтобуса Hyundai и грузовика Shacman. В результате аварии погибли шесть человек, трое получили травмы.

