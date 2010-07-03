Россиян среди пострадавших в ДТП в Тунисе не оказалось

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Россиян, по предварительным данным, среди пострадавших в ДТП на севере Туниса нет, рассказали РИА Новости в российском посольстве.

ДТП с туристическим автобусом произошло 1 декабря в окрестностях города Айн-Драхам в провинции Джендуба. 22 человека погибли, еще 21 пострадал.

Автобус ехал из столицы Туниса в направлении города Айн Дарахим. Транспортное средство принадлежало одному из частных туристических агентств.

Более 20 человек погибли в аварии с туристическим автобусом в Тунисе



Ранее в Забайкалье автобус упал с моста. Погибли 19 человек, в том числе два несовершеннолетних. Причиной аварии могло стать лопнувшее колесо.

Власти региона опубликовали список погибших в ДТП с участием автобуса. В него вошли 15 из 19 жертв аварии. Тела четырех человек пока не опознаны.